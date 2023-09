Carmine Nunziata, allenatore dell'Italia Under 21, ha parlato alla Rai dopo il pareggio con la Lettonia: "La colpa non è degli attaccanti, quando le cose vanno così è tutta la squadra. Ci aspettavamo un altro inizio, ma qualcosa di buono s'è visto. C'è da lavorare e toccherà a me".



E' una squadra che deve crescere

"Quando non fai una buona prestazione e non vinci ci si attacca a tutto. Questi ragazzi giocano in Serie B, in Serie A, non sono ragazzi acerbi. Abbiamo pagato una condizione fisica precaria e poca qualità nei passaggi"



Come giudichi il lavoro dei trequartisti e degli attaccanti?

"Difficilmente parlo dei singoli, sicuramente i trequartisti - Miretti e Casadei - potevano fare meglio. Miretti veniva da un paio di giorni di febbre e per questo motivo l'ho tolto. Entrambi potevano fare molto di più".



Martedì c'è la Turchia, Baldanzi ce la può fare?

"Baldanzi sarà recuperato, sicuramente giocherà perché per noi è un giocatore importante. Ora analizziamo bene questa partita, poi bisogna preparare quella con la Turchia che è anche più impegnativa".