Italia Under 21-Olanda Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo la Nazionale di Luciano Spalletti e l'Under 20 di Bernardo Corradi, scende in campo un'altra: l'Venerdì 21 marzo gli Azzurrini diaffrontano in amichevole i pari età dell', la sfida si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia - come quella che seguirà contro la Danimarca - è l'occasione per testare nuovi convocati come Samuele Angori e Issa Doumbia e riabbracciare giocatori come Sebastiano Esposito e Niccolò Pisilli.Tutte le informazioni su Italia Under 21-Olanda Under 21:

: Italia U21-Olanda U21: venerdì 21 marzo 2025: 18.15: Rai 2: RaiPlay: Desplaches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Savona; Miretti, Ndour, Prati; Baldanzi, Gnonto; Sebastiano Esposito.. Nunziata.- La sfida tra Italia U21 e Olanda U21 sarà visibile in diretta, in esclusiva e in chiaro sulla Rai, che detiene i diritti delle partite delle nazionali azzurre: il canale di riferimento sarà Rai 2.

- Italia U21-Olanda U21 sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita grazie a RaiPlay: basterà scaricare l'app su una moderna tv o su qualunque dispositivo mobile (tablet, smartphone) oppure accedere al sito ufficiale.