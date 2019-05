Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport in vista dell'Europeo Under 21.



Queste le sue parole: "Avremo il dovere di provarci, a mio avviso siamo una squadra attrezzata, possiamo giocarcela con tutte. Ma secondo me se daremo il massimo potremo toglierci delle soddisfazioni".



SUL MONDIALE UNDER 20 - "Ho visto la partita con il Messico, sono contento per loro, mi ci sono rivisto. Spero che possano ripetere quello che abbiamo fatto noi e anche di più".