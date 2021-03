Finisce la fase a gironi dell'Europeo Under 21 per Sandro Tonali: la Disciplinare Uefa ha infatti sanzionato il centrocampista dell'Italia e del Milan con tre giornate di squalifica, per il pestone rifilato a un avversario nella gara d'esordio contro la Repubblica Ceca, per cui ha rimediato il rosso diretto in partita.



ALTRI DUE STOP - Tegola per il ct degli Azzurrini Paolo Nicolato, che contro la Spagna dovrà fare a meno anche di Riccardo Marchizza e Matteo Gabbia, entrambi fermati per un turno: il primo per doppio giallo e seguente espulsione contro i cechi, mentre il difensore rossonero per violazione delle norme di buona condotta.