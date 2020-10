Dopo Marchizza e Bellanova, arriva l'ufficialità anche del nome del terzo positivo al Covid-19 tra le fila dell'Italia Under 21: si tratta di Alessandro Russo della Virtus Entella. Lo comunica il club ligure in una nota:



La Virtus Entella comunica di essere stata informata dalla FIGC che Alessandro Russo attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19 dopo una serie di tamponi negativi. Il giocatore è asintomatico e si trova nel ritiro di Tirrenia.