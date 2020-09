Un calciatore della Nazionale Under 21, in ritiro a Lignano Sabbiadoro in vista del match amichevole previsto domani con la Slovenia, è risultato positivo al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nel pomeriggio.



Il calciatore in questione, totalmente asintomatico, era risultato negativo al primo tampone effettuato il giorno 30 agosto, ed era stato ammesso al gruppo squadra come da protocollo vigente. Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’allenamento previsto oggi è stato annullato e la squadra ha fatto rientro in albergo per porsi in isolamento fiduciario.



Il calciatore positivo ed un altro calciatore venuto a stretto contatto con lui saranno esclusi dal ritiro e seguiranno le indicazioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita. Tutta la delegazione, calciatori e staff, comunque negativa al secondo tampone, ripeterà in tarda serata gli esami molecolari.