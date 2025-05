Italia Under 21 verso gli Europei, i 28 convocati per il raduno: prima volta per Leoni

Getty Images

Il 27 maggio gli Azzurrini si ritroveranno per il raduno di preparazione a Cesenatico e il tecnico Carmine Nunziata ha diramato la lista dei 28 convocati, da cui uscirà l'elenco dei 23 giocatori chiamati per il Campionato Europeo da consegnare alla UEFA entro la mezzanotte del 4 giugno.Prima chiamata per, difensore classe 2006 del Parma, mentre l'attaccante dello Speziasi aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il club ligure.

Da martedì al via il ritiro, con gli Azzurrini che si ritroveranno poi il 2 giugno a Tirrenia per continuare la preparazione: prima chiamata per il difensore del Parma Giovanni LeoniVenticinque anni dopo la trionfale notte di Bratislava, quando la doppietta di Andrea Pirlo nella finale con la Repubblica Ceca regalò all’Italia il quarto dei cinque titoli continentali della sua storia, la Nazionale Under 21 si appresta a tornare in Slovacchia per la fase finale del Campionato Europeo.Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 28 calciatori per il raduno di preparazione al torneo in programma da martedì 27 a sabato 31 maggio a Cesenatico, a cui da lunedì 2 giugno seguirà un secondo raduno al CPO di Tirrenia in vista della partenza per la Slovacchia, fissata nel pomeriggio di domenica 8 giugno. Ed entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno Nunziata sarà chiamato a ufficializzare alla UEFA la lista dei 23 Azzurrini convocati per il Campionato Europeo.

Prima chiamata in Nazionale Under 21 per il difensore del Parma Giovanni Leoni, mentre l’attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito – ieri a segno in occasione del successo dei liguri in casa del Catanzaro nell’andata delle semifinali dei play off di Serie B – si aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il club di appartenenza.: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Giovanni Leoni (Parma), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), *Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).*si aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il club di appartenenza: Carmine Nunziata; Capo delegazione: Giancarlo Antognoni; Team Manager: Gianfranco Serioli; Assistenti tecnico: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatori atletici: Vito Azzone e Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Gianluca Mazziotti; Medici: Daniele Mazza e Vincenzo Santoriello; Nutrizionista. Maria Luisa Cravana; Fisioterapisti: Tommaso Cannata, Giuliano Gepponi e Nicola Sanna; Segretario: Manfredi Martino.

. Saranno Spagna, Slovacchia e Romania le avversarie dell’Italia nel Gruppo A. Gli Azzurrini, che giocheranno tutte e tre le gare del girone a Trnava – città situata a 50 km a nord-est della capitale Bratislava – faranno il loro esordio nell’Europeo mercoledì 11 giugno con la Romania, sabato 14 affronteranno i padroni di casa della Slovacchia e martedì 17 giugno se la vedranno con i pari età della Spagna. Le tre partite dell’Italia sono in programma alle ore 21 e saranno trasmesse in diretta su Rai 2.. La Slovacchia, qualificata all’Europeo in qualità di Paese ospitante, torna a disputare la fase finale dopo 8 anni. Vanta il suo miglior piazzamento nel 2000, nel precedente torneo disputato in casa chiuso al quarto posto. La Romania è alla sua quarta fase finale di fila (in precedenza ci era riuscita solo una volta, nel ’98): si è imposta nel Gruppo E, chiuso con 23 punti davanti a Finlandia e Svizzera (a -2) grazie a un ruolino di marcia fatto di 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. La squadra affidata a Daniel Pancu, ex attaccante del Rapid Bucarest e della Nazionale romena, ha in rosa diversi 'italiani', dal portiere dell’Udinese Razvan Sava al centrocampista del Catanzaro Rares Ilie, dal milanista Matteo Dutu ai leccesi Vlad Rafaila e Rares Burnete. La Spagna è con l’Italia la Nazionale più titolata nella competizione (5 trofei) ed è reduce dalla Finale persa con l’Inghilterra due anni fa. È arrivata prima nel Gruppo B delle qualificazioni con un percorso quasi netto: 9 vittorie e 1 pareggio (1-1 in Belgio, arrivato secondo a 9 punti di distanza). Nell’estate 2024 è andata a vincere la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi. È guidata dall’ex difensore di Albacete e Atletico Madrid Santi Denia, al suo terzo biennio con l’Under 21 dopo aver vinto gli Europei Under 17 e Under 19. Curiosità: era in campo nella finale del 1996 a Barcellona, quando l’Italia di Cesare Maldini si impose ai rigori sulle Furie Rosse.

. La fase finale del Campionato Europeo si disputerà dall’11 al 28 giugno in 8 città della Slovacchia. Le 16 finaliste sono state suddivise in 4 gironi da 4 squadre: al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno ai quarti di finale (21 e 22 giugno) e da lì si procederà con gare ad eliminazione diretta sino alla finale (28 giugno), con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti.: Spagna, Italia, Romania, Slovacchia: Cechia, Inghilterra, Germania, Slovenia

: Francia, Georgia, Polonia, Portogallo: Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, UcrainaOre 18: Slovacchia-Spagna (Bratislava)Ore 21: Italia-Romania (Trnava, diretta su Rai 2)Ore 18: Spagna-Romania (Bratislava)Ore 21: Slovacchia-Italia (Trnava, diretta su Rai 2)Ore 21: Spagna-Italia (Trnava, diretta su Rai 2)Ore 21: Romania-Slovacchia (Bratislava)1ª Gruppo C-2ª Gruppo D1ª Gruppo A-2ª Gruppo B1ª Gruppo B-2ª Gruppo A1ª Gruppo D-2ª Gruppo C