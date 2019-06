Una brutta tegola per l'Under 21 di Di Biagio. Al 42' della sfida tra Italia e Spagna sul risultato di 1-1, Nicolò Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo in barella. Il centrocampista della Roma, dopo aver subito un duro colpo alla testa dal portiere della Spagna Simon in un contrasto di gioco, ha provato a restare in campo ma ha chiesto il cambio alla panchina dopo pochi minuti. Un duro colpo alla testa per lui, che ha lasciato il campo in barella e con la borsa del ghiaccio sulla testa. Zaniolo si sottoporrà a tutti i controlli del caso in ospedale.