Dopo lo 0-0 di sabato a San Siro con il Portogallo in Nations League, questa sera a Genk in Belgio (calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta tv su Rai Uno) l'Italia gioca in amichevole con gli Stati Uniti. Per la prima volta in una gara Uefa, ci sarà la sperimentazione del Var. Mancini dà spazio a diversi volti nuovi: Sirigu in porta; De Sciglio, Rugano ed Emerson Palmieri in difesa; Sensi a centrocampo; Berardi e Lasagna in attacco, con Tonali, Grifo e Kean pronti a debuttare dalla panchina.



PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Emerson Palmieri; Barella, Verratti, Sensi; Berardi, Lasagna, Chiesa. CT Mancini.

USA (4-2-3-1): Horvath; Yedlin, Carter-Vickers, Brooks, Cannon; Acosta, Trapp; Pulisic, Gall, Weah; Sargent. CT Sarachan.

Arbitro: Cakir (Turchia).