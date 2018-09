Giampiero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, parla della nazionale, partendo da Federico Chiesa: "Credo che Chiesa sia un predestinato, perché ha qualità e soprattutto umiltà. O almeno questo è il messaggio che manda ogni volta che scende in campo. Dunque sono certo che è sulla strada giusta per diventare importantissimo".



SU BENASSI - "Quello di mezzala è il suo ruolo perfetto. In qualsiasi altra posizione si dovrebbe adattare, mentre come mezzala può rendere al massimo del suo potenziale perché si tratta di un giocatore che ha i tempi di inserimento. Il problema della Nazionale è che si ha poco tempo per stare insieme, per conoscersi, quindi diventa più difficile amalgamarsi. Però c’è poco da dire: Benassi quella rosa se l’è conquistata con i fatti e non con le parole, per cui spero possa giocare".