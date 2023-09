Nel corso di un'intervista concessa a Il Mattino, l'ex Ct della Nazionale Gian Piero Ventura ha parlato della scelta di affidare la panchina azzurra a Luciano Spalletti: "La Figc non poteva scegliere di meglio. La Nazionale non poteva avere una guida migliore. Per Luciano poi è la ciliegina sulla torta di una carriera importante. Gli sono affezionato: merita tutto il bene possibile. Non ho mai tifato per un Ct, ma per l'Italia: ora tifo anche per il Commissario tecnico".



Lo ha sentito? Che effetto le fa vederlo in Nazionale?

"L'ultima volta che l'ho visto è stato alla vigilia di Torino-Napoli, quando sono andato a trovarlo in ritiro. Gli ho fatto i complimento per lo scudetto e, qualche giorno fa, un in bocca al lupo per la Nazionale con un messaggio".



Lo ha conosciuto da giocatore: aveva intuito un futuro da allenatore?

"Ho ravvisato la personalità che sviluppava anche in campo. Poi gli sono stato vicino quando ha iniziato a fare l'allenatore. Lui è in perfezionista: faceva mille domande per sapere mille cose. Poi c'è stato un percorso in squadre diverse dove io andavo a trovare lui e viceversa".