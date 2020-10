Il centrocampista dell'Italia Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con la Polonia: "Era dura, penso che il campo sia stato penalizzante per entrambi. Nonostante questo abbiamo creato occasioni, dobbiamo cercare di finalizzare. Abbiamo una partita importante e bella, cerchiamo di recuperare per mercoledì".



C'è amaro in bocca.

"E' giusto che sia così perchè vuole dire che sappiamo cosa possiamo fare. Qua non era un campo facile, cerchiamo di giocare alla nostra maniera. E' un punto importante".



Partita decisiva quella con l'Olanda?

"Sicuramente è molto importante. Ogni partita però può essere decisiva. Con l'Olanda ci giochiamo il primo posto, abbiamo vinto all'andata. Ora sta a noi consolidare il primo posto".