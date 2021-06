Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain e dell'Italia di Mancini, diventa un cartone animato. Per beneficenza, il classe '92 abruzzese diventa un gatto dei... 44 Gatti nella popolare serie di Rai Yoyo, prodotta da Rainbow. I Puffycats tiferanno Italia e hanno chiesto aiuto a Verratti, che diventerà GattoMarco, e che personalizzerà una bandiera per tifare Italia, in compagnia dei mici Lampo, Milady, Pilou e Polpetta qui in un’inedita versione sportiva. Il ricavato della vendita della bandiera in edizione limitata sarà devoluto in beneficienza a Make-A-Wish Italia, onlus che realizza i desideri del cuore di bambini e adolescenti, tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi malattie, raccogliendo segnalazioni dagli ospedali pediatrici (makeawish.it). Info sul sito ufficiale www.44gatti.it.



LE PAROLE - "È stato divertente e stimolante lavorare con realtà serie e molto professionali come Rainbow e Vanquish. Spero che piaccia anche ai piccoli tifosi dei Buffycats e, ora, anche di GattoMarco, perché durante i prossimi Europei avremo bisogno del sostegno e del tifo di tutti, grandi e piccini. Forza azzurri! Forza 44 Gatti!".