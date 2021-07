Al termine del 2-1 sul Belgio, Marco Verratti ha parlato in tv: "Emozionato? Sicuramente, è fantastico vivere emozioni così. Combattiamo partita dopo partita, è giusto festeggiare a fine partita. Da domani si penserà alla Spagna. In panchina soffro molto più che in campo, in campo sono molto più sicuro. Siamo un po' scaramentici. Spinazzola? Dedichiamo a lui questa vittoria, sarà una perdita importante. Ha fatto un grandissimo Europeo".