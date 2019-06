Marco Verratti, centrocampista dell'Italia, decisivo nella vittoria sulla Bosnia, parla a Rai Sport: "Con Insigne ho passato un anno fantastico a Pescara e non ci siamo dimenticati niente. Ci capiamo subito. Mi ha fatto un bell’assist".



SULLA PARTITA - "E’ stata dura perché giocavamo uomo contro uomo. Il calcio internazionale è così ci sono difficoltà ma siamo stati bravi a restare tranquilli e a non lasciarci abbattere. I rischi? Se vogliamo crescere bisogna fare gli errori. Siamo un gruppo giovane e questa partita ci servirà per il nostro cammino. La Bosnia ha giocatori di qualità come Pjanic in mezzo al campo, l’importante è che ci siamo parlati e nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla".