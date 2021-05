Marco Verratti non molla e vuole recuperare dall'infortunio in tempo per gli Europei. Ieri il Paris Saint-Germain ha comunicato la "lesione del legamento collaterale del ginocchio destro" per il 28enne centrocampista italiano, prevedendo uno stop di 4-6 settimane.



Gli staff medici di PSG e Nazionale azzurra sono stati in contatto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Verratti ha rassicurato Mancini in un'atmosfera di totale ottimismo. L'esordio dell'Italia sarà l'11 giugno a Roma contro la Turchia. In caso non fosse pronto per la prima partita, gli indiziati a prendere il suo posto al fianco di Jorginho sarebbero Locatelli e Sensi.



Il ct, pronto a rinnovare il contratto con la Figc fino al 2026, li proverà nelle due amichevoli di venerdì con San Marino il 28 maggio a Cagliari e con la Repubblica Ceca il 4 giugno a Bologna. Tra lunedì e mercoledì prossimo arriveranno le prime convocazioni: una lista di 30 calciatori, comprese le riserve che poi saranno "tagliate". Poi il 1° giugno Mancini comunicherà all'Uefa la lista ufficiale dei 26 azzurri convocati.



Salvo imprevisti, 22 nomi sono praticamente sicuri.

Portieri: Donnarumma, Sirigu.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Chiesa, Immobile, Insigne, Kean.