GUARDATE VERRATTI AL TIFOSO “MA CHI CAZZO SEI” STO PIANGENDO pic.twitter.com/IYXgty87Fe — michela (@_micheela) July 6, 2021

Una partita difficile per Marco, che però regala il consueto show nel post partita, dopo la vittoria sullanella prima semifinale di Euro2020. Nel corso dei festeggiamenti di gruppo, entra un tifoso per esultare con i ragazzi di Mancini, primalo accoglie e lo abbraccia, poi lo riguarda e gli dice:In seguito è intervenuto lo steward per allontanare l'invasore.