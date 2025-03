Italia verso i Mondiali 2026: subito la Norvegia di Haaland, girone e calendario delle qualificazioni

Getty Images

Niente Final Four di Nations League per la Nazionale di Luciano Spalletti, che al Signal Iduna Park non è riuscita a ribaltare la sconfitta per 2-1 rimediata a San Siro, pareggiando 3-3 con rimonta dal 3-0 del primo tempo. Niente vittoria e di conseguenza cambia anche il percorso di avvicinamento alla prossima Coppa del Mondo, negli avversari e nel numero di partite da affrontare per staccare il pass per la rassegna iridata, che andrà in scena tra l'11 giugno e il 19 luglio 2026.

- L'Italia non giocherà nel Girone A insieme a Irlanda del Nord, Lussemburgo e Slovacchia con sole sei partite da disputare a partire da settembre. Non essendo riusciti a ribaltare e avendo rimediato quindi l'eliminazione dalla Nations League,, iniziando il percorso di qualificazione a- ovvero tra la fine del campionato e l'inizio del Mondiale per Club - invece che a settembre, insieme a. Proprio Haaland e compagni saranno i primi avversari degli Azzurri nel cammino verso i Mondiali.

Il cammino dell'Italia verso il Mondiale 2026 in caso di eliminazione

- Norvegia-Italia- Italia-Moldavia- Italia-Estonia- Israele-Italia- Estonia-Italia- Italia-Israele- Moldavia-Italia- Italia-Norvegia- Per avere accesso diretto alla rassegna in programma nella prossima estate,. Agli spareggi parteciperanno le 12 seconde classificate dei gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto. Le 16 nazionali che accederanno agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre ciascuno. Gli spareggi prevedono una semifinale e una finale da giocarsi nella stessa sosta per le nazionali del marzo 2026.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui