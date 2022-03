L'Italia si prepara al playoff per conquistare la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, giovedì a Palermo il primo step con la Macedonia del Nord. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, nell'assemblea elettiva straordinaria della LND, ha dichiarato: "Non abbiamo paura, non stiamo tremando. L'unica paura che abbiamo è quella della faziosità, di ciò che non possiamo vedere. Ma andiamo avanti a fronte alta e con decisione, perché il calcio italiano non può basare il proprio futuro su un gol fatto o sbagliato: dobbiamo abbandonare l'appiattimento sul presente, il futuro ci attende", riporta Ansa.