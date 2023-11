Ci siamo quasi. Dopo la prossima giornata di campionato in Serie A, l'Italia si ritrova per preparare le ultime due partite nel girone di qualificazione a Euro 2024. Venerdì 17 novembre a Roma contro la Macedonia del Nord, lunedì 20 con l'Ucraina sul campo neutro di Leverkusen in Germania. Gli Azzurri hanno 3 punti in meno degli ucraini, che però hanno giocato una gara in più e sono stati sconfitti nello scontro diretto di San Siro. Quindi alla Nazionale di Spalletti servono altri 4 punti per garantirsi il secondo posto (dietro all'Inghilterra) utile a qualificarsi alla fase finale degli Europei, altrimenti dovrà passare dallo spareggio ai playoff.



I CONVOCATI - Le novità attese sono il difensore Buongiorno del Torino e il centrocampista Colpani del Monza. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, torna nei radar Jorginho che si è ripreso il posto da titolare all'Arsenal. Tonali e Fagioli sono out per le scommesse, invece è ancora dentro Zaniolo. In difesa uno tra gli juventini Gatti e Rugani può sostituire l'atalantino Scalvini, infortunato. In attacco Immobile parte dietro rispetto a Scamacca, Raspadori e Kean.