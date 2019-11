Gianluca Vialli è il nuovo capo delegazione dell'Italia. L'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, prende il ruolo che fu di Gigi Riva, ritrovando Roberto Mancini, commissario tecnico degli Azzurri. Queste le parole di Vialli in conferenza stampa: "Tra Under 21 e Nazionale maggiore ho indossato l'azzurro circa 80 volte e so cosa significa indossarla, che peso abbia. Porterò la mia esperienza di ex calciatore, di ex allenatore e dirigente al servizio della Nazionale. Spero di migliorare i terzi posti ottenuti da giocatore. Mancini? È bello ritrovare lui e quelli dello staff con cui ho diviso tanti bei momenti. Roberto ha detto che ritrovarci ora in Nazionale ci fa capire quanto tempo è passato. Io invece dico che questa esperienza ci farà sentire di nuovo giovani".