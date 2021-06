Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale, dice la sua sugli Azzurri alla BoboTv: "Bastoni ha giocato alla grande, Verrati non è voluto uscire, Chiesa sfiammava, Belotti ha fatto una buona partita, ed era difficile per l’attaccante. Sono giovani, non hanno niente da perdere, io sono orgoglioso di questa Nazionale".