Italia, voglia di qualità: subito Orsolini e Chiesa, ma è tempo di lanciare i nostri Yamal

Perché la “ricetta” che viene suggerita ed avanzata ad ogni flop della nostra Nazionale è sempre la stessa: si invocano, legittimamente, cambi più o meno drastici nella lista dei convocati, si chiede a gran voce e all'occorrenza la testa del ct di turno e poi si spera. Mai come adesso, però,Siamo questi, d'accordo. Che il talento non abbondi nelle formazioni più rappresentative – e anche quelle meno – dei campionati nostrani lo sappiamo. Eppure, dopo aver assistito all'ennesima esibizione sconcertante per pochezza di idee e qualità,Che viene da un paio di stagioni importanti a Bologna e che è uno dei giocatori più fantasiosi e dal colpo a sorpresa che la Serie A ha recentemente prodotto. E' stato richiamato in Nazionale, quasi a furor di popolo e ad un anno di distanza dall'ultima volta, per la doppia sfida contro Norvegia e Moldavia, maNella posizione di esterno offensivo di destra – che sia a piede invertito o meno fa poca differenza – possono rientrare tranquillamente due giocatori come(che nella stagione dello Scudetto di Conte ha saputo riciclarsi come quinto a tutta fascia ma resta un attaccante nel DNA) e. Pienamente recuperato dal grave infortunio della primavera 2024 e rigenerato dalla cavalcata in Serie B alla guida del Sassuolo., ad oggi il nostro calcio non offre molto di meglio di, leader tecnico della Lazio e protagonista all'ultimo Europeo di uno dei pochi momenti da ricordare in positivo, col suo bellissimo e decisivo goal contro la Croazia., sparito completamente dai radar dopo il trasferimento al Liverpool e desideroso, anche in ottica Mondiale, di tornare in Italia per giocare. E farlo con continuità.Tra le molte cose che si sono dette e ribadite negli anni, a proposito delle difficoltà della Nazionale di alzare il livello, è che l'abbondante presenza di giocatori stranieri ha finito per togliere sempre più spazio ai prodotti nostrani. E' certamente vero, come lo è altrettanto che qualcosa si è inceppato da tempo nella nostra filiera e nella capacità di costruire nei settori giovanili calciatori in grado di confermarsi tra i grandi., quelle che hanno mostrato segnali di vita e portato a casa anche risultati concreti: in Under 19/Under 20, per esempio, alla voce giocatori da uno contro uno ci sono il genoano(protagonista di un bel finale di campionato grazie al coraggio di Patrick Vieira che lo ha lanciato) o il milanista, segnando 5 reti e trascinando l'Italia ad un passo dalla finalissima per provare a confermare il titolo dello scorso anno. Soltanto la sconfitta ai rigori col Portogallo poi campione ce lo ha impedito, ma non ha negato al contrario il pass per il Mondiale del prossimo autunno. Se in Qatar i migliori teenagers del pianeta ci saranno anche i nostri lo dobbiamo un po' di più a. Figlio d'arte (papà Ignacio Pià ha frequentato, come lui, i campi dell'Atalanta a Zingonia, per poi vestire la maglia del Napoli), qualità da vendere e personalità sopra la media.L'ennesima conferma che all'estero non si ha paura di premiare chi, giovane o meno giovane, a calcio sa giocare e dimostra di avere doti differenti.Abbiamo volutamente ignorato gli altri ruoli, dai difensori ai centravanti puri, che nelle Under figurano in quantità, perché oggi si parla tanto di qualità che manca nell'ultimo terzo di campo. Ma anche per loro, per i Chiarodia e i Natali, i Comotti, gli Zeroli o i Camarda, vale lo stesso ragionamento: ora o mai più, è il momento di osare, Non varranno un Lamine Yamal, ma dobbiamo rischiare.