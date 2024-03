Italia, Zaniolo convince Spalletti: per i bookie vede Euro 2024. Per l’attacco Scamacca in pole su Immobile

Un ottimo spezzone contro il Venezuela nel finale, più la convincente prestazione dal primo minuto contro l’Ecuador. La doppia amichevole americana ha fatto ritrovare a Luciano Spalletti un Nicolò Zaniolo importante per la nazionale, due prestazioni che potrebbe convincere il ct azzurro a convocare il mancino dell’Aston Villa a Euro 2024: per gli esperti si gioca a 1,50 una sua convocazione il prossimo giugno in Germania, stessa quota di Matteo Politano, fuori però negli States, e leggermente in ritardo su Mattia Zaccagni, avanti a 1,28. Scende da 3,50 a 2,50 la quota di Riccardo Orsolini, autore dell’assist del 2-0 di Barella contro l’Ecuador.



DIFESA – La convincente prestazione di domenica fa scendere leggermente, da 1,67 a 1,50, la presenza agli Europei di Gianluca Mancini, mentre sale la quota di Federico Gatti, non convocato da Spalletti e passato da 1,80 a 2,25 volte la posta. Sempre molto lontano invece il ritorno in azzurro di Leonardo Bonucci, dato a quota 9. Nel reparto esterni buone notizie: è piaciuto, anche per la sua duttilità, Andrea Cambiaso – assist per lui contro il Venezuela – visto in Germania a 1,50, più lontano, ma in rialzo, l’ottimo Raul Bellanova del debutto, proposto a 2,75.



CENTRAVANTI – Forte della doppietta contro il Venezuela, Mateo Retegui è certo del posto tra i 23, come Giacomo Raspadori, mentre per il ruolo di terzo centravanti è ballottaggio tra due esclusi da Spalletti: in vantaggio Gianluca Scamacca – passato da 1,30 a 1,25 – su Ciro Immobile, con il capitano della Lazio offerto a 3. Molto più remota la convocazione Lorenzo Lucca, che non ha potuto debuttare causa problema muscolare, a 7,50, stessa quota di Andrea Belotti, con Moise Kean più staccato a 9.



ANTEPOST – Luciano Spalletti avrà poco più di due mesi per sciogliere gli ultimi dubbi e portare in Germania il miglior gruppo possibile per cercare la conferma dopo la vittoria del 2021 nella finalissima di Wembley. Un bis azzurro, parte indietro nelle quote di 888sport, a 17, in ritardo dalla favorita Inghilterra, fissata a 3,90, con la Francia prima inseguitrice a 4,90. La prima partita della Nazionale sarà la più agevole sulla carta delle tre del girone: la vittoria contro l’Albania si gioca a 1,38 su Betflag, sale a 4,65 il pareggio, con il colpo di Asllani e compagni a 8,50 volte la posta.