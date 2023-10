Secondo quanto riportato dall'Ansa, la grave situazione scommesse è sbarcata nel ritiro della Nazionale azzurra, con la polizia che è piombata nel ritiro per quasi due ore. I centrocampisti Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono stati infatti accompagnati dal capo delegazione Gianluigi Buffon a colloquio con le forze dell’ordine all’interno di Coverciano per essere interrogati in merito a chiarimenti sulla vicenda scommesse.