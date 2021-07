Walter Zenga, ex portiere di Inter e Nazionale, parla a la Gazzetta dello Sport dell'estremo difensore azzurro Gigio Donnarumma: "Come ho visto finora Donnarumma in questo Europeo? Le prime tre partite potevo giocarle anche io, poi come lo conosco: ragazzo che sa quello che vuole dalla vita e si fa scivolare addosso tutto. Anche la vicenda Milan-Psg. Numero uno al mondo? Si può dire che, quali che saranno le quattro semifinaliste di questo Europeo, lui è quello che ha dato la sensazione di maggior affidabilità. Rispetto a me che avevo esordito in A a 23 anni ha un grande vantaggio: ha 22 anni, ha già più di 200 partite con il Milan, ha fatto le coppe, sta giocando un Europeo da titolare e sta per giocare con il Psg: come non sperare che un giorno quel posto possa essere tuo?".