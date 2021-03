E' nella storia dei bomber della. Andrea, ieri sera, ha segnato il gol dell'1-0 nella vittoria, storica per l', in: è il miglior goleador della squadra di, con 7 gol; ed è nella top 3 di sempre dei bomber da trasferta, con 9 reti, alle spalle di(12) e la coppia(entrambe a 13). Insomma, i numeri sono dalla sua. Inoltre, ha risposto all'amico/rivale Immobile, che aveva segnato contro l'Irlanda del Nord: una gioia a testa in questa volata per l'Europeo. Ma attenzione al terzo incomodo...L'attaccante delout per infortunio, sembrava essersi perso all', invece, lontano da, all'ombra della, si è ritrovato:(11 in Ligue 1, 3 in Champions, 1 in coppa di Francia), con una stagione che era partita dai 2 gol in coppa di Lega inglese controcoi Toffees. Preferito spesso e volentieri a Icardi, ha dimostrato un grande feeling tecnico con: cresciuto tanto, facendosi vedere per quello che è, un attaccante completo che ha trovato continuità.- Quindi, bene il dualismo tra, che in questa finestra per lesta portando bene, visti i due gol realizzati. Ma come si suol dire,, e chissà che, là da vanti, nel tridente Azzurro, nel ruolo di nove, in estate, la volata non la spunti Kean. L'unico ancora in Champions. Champions dove sta facendo la differenza.@AngeTaglieri88