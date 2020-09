Nella serata di ieri, sono andati in scena gli Italian Esports Awards 2020, premi dedicati al mondo del gaming organizzati da Iidea (Italian Interactive Digital Entertainment Association), Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia: trionfo per Qlash, che vince come miglior team e si aggiudica anche il player dell'anno con Riccardo 'Reynor' Romiti, campione di livello internazionale su Starcraft II nonostante la giovane età (classe 2002).



I premi:



Best Italian Team: Team QLASH

Best Italian Player: Riccardo 'Reynor' Romiti, Starcraft II (QLASH)

Best Italian Caster: Simone 'Akira' Trimarchi

Best Italian Content Creator: Giorgio 'POW3R' Calandrelli

Esports Game of the Year: League of Legends Esports