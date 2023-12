Ferdi Kadioglu, terzino sinistro di proprietà del Fenerbahce, fa gola a diverse squadre. Non solo l'Inter e il Napoli, accostate al giocatore turco nelle ultime settimane, ma anche due colonne del calcio tedesco. Sono infatti attenti a lui sia il Bayern Monaco che il Borussia Dortmund. In particolare, secondo quanto riportato dalla Bild, in prima fila ci sarebbe il Borussia, che negli ultimi tempi non ha perso le occasioni per osservarlo da vicino. Per arrivare a lui, serviranno circa 20 milioni di euro.