L'esplosione di Serhou Guirassy in questo inizio di campionato ha attirato l'interesse di numerose compagini europee. Se in Italia sono attente al profilo del francese Inter, Milan e in misura minore anche la Roma, la concorrenza dalla Premier non renderà agevole l'eventuale chiusura dell'affare. Come riportato dal Guardian, l'attaccante dello Stoccarda è un obiettivo concreto di Manchester United e Newcastle, che se lo contenderanno a gennaio.