Italiano al Bologna, ci siamo: oggi a Casteldebole. E Kouamé può raggiungerlo

Redazione CM

un' ora fa



Vincenzo Italiano è in arrivo a Casteldebole, per diventare il nuovo allenatore del Bologna. L'ormai ex tecnico della Fiorentina è atteso entro la mattinata al centro tecnico del Bologna: ad aspettarlo, come riferisce l'Ansa, ci sono l'ad rossoblù Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio, che hanno individuato in lui l'erede di Thiago Motta (che settimana prossima firmerà per la Juventus) per guidare la squadra in Champions League.



Dopo una settimana di trattative, Italiano ha sciolto le riserve e arriva a Casteldebole per discutere i dettagli dell'accordo con quello che sarà il suo nuovo club. Salvo sorprese, l'annuncio di Italiano come nuovo tecnico del Bologna è atteso in giornata. Per quanto riguarda il mercato calciatori, anche Christian Kouamé, attaccante ivoriano classe 1997, potrebbe compiere lo stesso percorso da Firenze a Bologna, per seguire Italiano.