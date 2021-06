Procedono a passo spedito i lavori per fare in modo che Vincenzo Italiano diventi il nuovo allenatore della Fiorentina. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la trattativa si sta sbloccando, e i viola dovrebbero presto poter annunciare il loro nuovo tecnico, contattato dopo l'improvviso e clamoroso divorzio con Rino Gattuso.



Freschissimo di rinnovo fino al 2023 con lo Spezia, Italiano è stato fin da subito la prima scelta della dirigenza viola per prendere il posto di Gattuso. Con il club ligure, l'ex centrocampista ha una clausola rescissoria da circa un milione di euro, clausola che non riguarda però il suo staff. Ed è proprio su quest'ultimo punto che si stanno definendo gli ultimi dettagli, prima che Italiano lasci lo Spezia, per poi accasarsi ufficialmente alla Fiorentina, nell'ambito di una trattativa favorita dal contatto diretto fra le proprietà americane dei due club.