Nel consueto appuntamento settimanale del Fiorentina weekly ha parlato il mister Vincenzo Italiano in vista del match di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo:



“Qui alla Fiorentina ho trovato un gruppo di lavoro davvero affiatato, una rosa che fino ad ora mi ha dato grandi soddisfazioni. Ho trovato qualcosa che mi spinge a dare ogni giorno qualcosa in più. Abbiamo ricreato quell’entusiasmo che Firenze cercava da tempo, e sappiamo benissimo che dovremo riuscire ad alimentarlo fino alla fine della stagione”.



Sulla sfida di Sabato contro il Sassuolo: “In questo momento dobbiamo pensare partita dopo partita, e contro il Sassuolo sarà difficile perche loro quest’anno stanno facendo veramente bene. I neroverdi sono riusciti a battere quasi tutte le grandi: all’andata ci hanno dato filo da torcere e negli ultimi anni hanno dimostrato sul campo i loro ottimi valori. Hanno giocatori di qualità, giovani e di grandissimo talento. Dobbiamo cercare di non commettere i nostri soliti errori, soprattutto in fase di copertura. Come sta Cabral? Sta crescendo e sta migliorando la sua intesa coi compagni. E’ un giocatore di valore, un attaccante che darà tanto a questa squadra. Vedrete che di qui alla fine della stagione ci sarà spazio anche per lui. Ora obbiamo avere la testa nel prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, non dobbiamo pensare alla Coppa Italia, ci penseremo subito dopo la gara del Mapei. I ragazzi e questo gruppo mi sta spronando molto e allo stesso tempo anche io cerco di tirare fuori da loro il fuoco che hanno dentro. ”.



Ha poi concluso sulla coppia Gonzalez-Torreira: “Nico Gonzalez e Torreira sono due giocatori che hanno dentro passione, furore e voglia di sacrificarsi. Sentono le partite un po’ come le vivo io. Sanno che ogni partita devono dimostrare, stanno dando un grandissimo contributo. Penso che entrambi abbiano grandi margini di miglioramento. Mai accontentarsi: Nico può segnare di più e Lucas può fornire più assist. Loro sono due giocatori che possono sempre fare la differenza”.