Questa mattina la Fiorentina di Vincenzo Italiano é scesa sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi per sostenere l’ultima amichevole di questo 2022: sfida tutta in famiglia considerando che l’avversario di quest’oggi era la Primavera viola allenata dall’ex centrocampista Alberto Aquilani. Il tecnico gigliato chiaramente, vista la reale importanza dell’appuntamento, ha si cercato di provare qualcosa garantendo comunque a tutti una quantità minima di minuti. Il primo tempo si conclude per 3-0 grazie alle reti di Bianco, Maleh e Cabral, che finalmente riesce a trovare il gol dopo settimane di astinenza. Un ottimo segnale per l’attaccante brasiliano che, nonostante le tante voci di mercato che lo individuerebbero come partente, lotta e si sacrifica su ogni pallone. Nella prima frazione di gara é da sottolineare anche l’infortunio occorso a Rolando Mandragora, con l’ex Torino che è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti: la sensazione è comunque che il giocatore abbia sentito un fastidio ad una coscia, preferendo poi uscire per non rischiare ulteriori problemi. Lo staff medico viola nelle prossime ore effettuerà tutti gli esami del caso e nei prossimi giorni renderà noto le sue condizioni attraverso un report medico.

Nella ripresa il tecnico cambia tutti, mantenendo soltanto il modulo 4-2-3-1, ma il canovaccio della sfida resta lo stesso. Primi 45 minuti di fila per Gaetano Castrovilli, ormai sempre più vicino al ritorno in partite ufficiali. Nonostante un deficit fisico, con il giocatore che deve ancora trovare il massimo stato di forma, il numero 10 dimostra di essere al termine del suo percorso di rientro. Dribbling, inserimenti e traversoni per i compagni testimoniano che il Castro adesso sta bene. Positive le prestazioni anche di due giovani prima era questo nuovamente aggregati alla primavera. Stiamo parlando di Amatucci e Kayode: anche la Fiorentina è cosciente di avere in mano due possibili astri del futuro. Per il momento entrambi dimostrano di poter dire la loro in questa squadra. Il primo è una vera e propria trottola in mezzo al campo, capace di intervallare giocate di fino ad un palleggio efficace. Il secondo é un treno sulla fascia destra, e ha dimostrato che con la qualità sugli esterni anche gli attaccanti hanno giovamento. Il risultato finale é 7-0, grazie alle reti nella ripresa di Benassi, Jovic, Castrovilli e Duncan.

INFORTUNATI - Se in campo c’é una squadra che continua il suo avvicinamento alla ripresa della Serie A, la Fiorentina continua a monitorare anche la situazione di coloro che stanno lottando con i propri acciacchi fisici. Prosegue il programma di recupero per quanto riguarda i lungodegenti Riccardo Sottil e Nicolas Gonzalez, che questa mattina sono rimasti a svolgere lavoro personalizzato all’interno del Centro Sportivo. Nessun problema fisico invece per altri tre esclusi della sfida - Dodo, Ikoné e Gollini - anche loro impegnati con lo staff di Italiano in un lavoro personalizzato. Unica assenza quella di Zurkowski: il polacco é ancora alle prese con una lombalgia e non era neanche presente allo stadio.