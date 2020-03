Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' la quarta sfida degli ottavi di finale: Di Natale contro Buffon. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti ( VOTA ). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo quinto duello e presenteremo il sesto.26% Di Natale74% BuffonDi Natale 0Buffon 5Stefano Agresti: BuffonAlberto Cerruti: BuffonGiancarlo Padovan: BuffonAlberto Polverosi: BuffonMario Sconcerti: BuffonDi Natale 1Buffon 16Carlo Pallavicino: BuffonGianluca Minchiotti: BuffonFederico Zanon: BuffonAndrea Distaso: BuffonEmanuele Tramacere: BuffonAlessandro Di Gioia: BuffonAngelo Taglieri: BuffonFederico Albrizio: BuffonCristian Giudici: BuffonAndrea Sereni: BuffonLuca Fazzini: BuffonPasquale Guarro: BuffonDaniele Longo: Di NataleNicola Balice: BuffonAlessandro Cosattni: BuffonFabrizio Romano: BuffonFrancesco Guerieri: BuffonGigi ha vinto nettamente la sfida degli ottavi con Di Natale, mettendo d’accordo tre giurie su tre: unanimità per i cinque opinionisti, 16 a 1 per la redazione, 74 per cento per i lettori, l’unica giuria a non penalizzare eccessivamente il fantastico Totò. Così la prima parte del tabellone è completata, da oggi cominciamo a votare per la seconda parte che inizia con un duello tecnicamente appropriato:Per molti aspetti sono due giocatori simili, rappresentanti di un ruolo a cui il calcio italiano ha dedicato colpevolmente scarsa attenzione in quest’ultimo periodo.sanno (sapevano, nel caso di Cannavaro) come marcare l’avversario, soprattutto in area di rigore, hanno (avevano) una forza fisica spaventosa, ma soprattutto conoscono (conoscevano) i tempi dell’intervento. Cesare Maldini, che ha allenato la coppia Cannavaro-Nesta nella Under 21 e poi in Nazionale diceva che dei due quello che si sarebbe buttato nel fuoco per prendere la palla era Cannavaro. Lo stesso avrebbe detto di Chiellini se lo avesse allenato. Fabio ha vinto da capitano un Mondiale con conseguente Pallone d’Oro, Giorgio per ora è fermo al secondo posto a Euro 2012. Ma il primo negli anni 2000 deve accontentarsi di due campionati vinti in Spagna col Real Madrid, il secondo invece sta vincendo lo scudetto da otto anni di fila.