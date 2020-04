Gigi Buffon è il primo finalista dell'"Italiano del Millennio", il sondaggio ideato da Calciomercato.com per votare il calciatore più forte nel nostro Paese dal Duemila ad oggi. Al termine di un confronto serrato con l'ex compagno di Nazionale e alla Juventus Andrea Pirlo, il portiere ha prevalso grazie al voto decisivo dei lettori, che gli hanno attribuito il 53,1% delle preferenze contro il 46,9% del centrocampista.



Nelle due votazioni della redazione di Calciomercato.com e della giuria composta dai nostri 5 opinionisti, il verdetto era stato di totale parità: Pirlo si era aggiudicato per 12-5 il primo confronto, mentre nel secondo aveva prevalso Buffon per 4-1.



Ora Buffon attende l'esito dell'altra semifinale tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero.





Utenti di Calciomercato.com: BUFFON



Buffon 53,1%



Pirlo: 46,9%





Giuria tecnica: BUFFON



Buffon 4



Pirlo 1





Stefano Agresti: Buffon



Alberto Cerruti: Buffon



Giancarlo Padovan: Buffon



Alberto Polverosi: Buffon



Mario Sconcerti: Pirlo





Redazione di Calciomercato.com: PIRLO



Buffon 5



Pirlo 12





Carlo Pallavicino: Buffon

Gianluca Minchiotti: Pirlo

Federico Zanon: Pirlo

Andrea Distaso: Pirlo

Emanuele Tramacere: Pirlo

Alessandro Di Gioia: Pirlo

Angelo Taglieri: Pirlo

Federico Albrizio: Buffon

Cristian Giudici: Buffon

Andrea Sereni: Pirlo

Luca Fazzini: Pirlo

Pasquale Guarro: Buffon

Daniele Longo: Pirlo

Nicola Balice: Buffon

Alessandro Cosattini: Pirlo

Fabrizio Romano: Pirlo

Francesco Guerrieri: Pirlo