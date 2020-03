Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' la quinta sfida degli ottavi di finale: Di Natale contro Buffon. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti ( VOTA ). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo quinto duello e presenteremo il sesto.30,3% Chiellini69,7% CannavaroStefano Agresti: CannavaroAlberto Cerruti: CannavaroGiancarlo Padovan: CannavaroAlberto Polverosi: CannavaroMario Sconcerti: CannavaroChiellini 1Cannavaro 16Carlo Pallavicino: CannavaroGianluca Minchiotti: CannavaroFederico Zanon: CannavaroAndrea Distaso: CannavaroEmanuele Tramacere: CannavaroAlessandro Di Gioia: CannavaroAngelo Taglieri: CannavaroFederico Albrizio: CannavaroCristian Giudici: CannavaroAndrea Sereni: CannavaroLuca Fazzini: CannavaroPasquale Guarro: CannavaroDaniele Longo: CannavaroNicola Balice: CannavaroAlessandro Cosattni: ChielliniFabrizio Romano: CannavaroFrancesco Guerrieri: Cannavaro​, in quella della redazione gli è stato negato un solo voto (con 16 a favore), mentre i lettorilo hanno votato al 69,7 per cento.Lo sfidante di Cannavaro uscirà dal duello Totti-Gattuso. Se conta la classe, non c’è confronto, ma se contano anche le vittorie allora Rino ha qualche chance. In questo millennio il 10 romanista ha vinto un campionato del mondo (come Gattuso), uno scudetto (Gattuso due), due volte la Coppa Italia (Gattuso una) e due volte la Supercoppa Italia (idem Gattuso). Il milanista aggiunge qualcosa di più sostanzioso: due Champions League, due Supercoppe d’Europa e un Mondiale per club. Certo, il suo Milan non temeva confronti, tantomeno con “le Rome” di Totti, Rino ha giocato al fianco di autentici fenomeni come Pirlo, Kakà, Shevchenko e Inzaghi, ma quando chiedevano ad Ancelotti, l’allenatore di quella straordinaria formazione, chi fosse il giocatore determinante rispondeva con un solo nome:, il lancio di 50 metri diventava, nei suoi piedi, un appoggio di 5 metri. Era fantasia, intuizione, istinto, erano gol, assist, prodezze, gesti tecnici memorabili. Poteva andare nelle più grandi squadre d’Europa, è rimasto a Roma perché Totti è Roma.