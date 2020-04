, da sempre avversari, ma anche amici. Rivali con i club, compagni di vittorie con la maglia della Nazionale.proprio su calciomercato.com.Hanno segnato, insieme, un ventennio del calcio italiano e Gigi è ancora in attività, con la maglia della sua Juventus. Classe 1976 l’ex capitano giallorosso, classe 1978 il portiere bianconero: hanno condiviso tantissimi momenti, tra club e nazionali. E, forse non tutti sanno,. Il primo con la maglia del Parma nel 2001, il secondo dieci anni dopo all’Olimpico. Destini incrociati., in cui l'allora 19enne portiere riuscì a vincere contro il 21enne fantasista., su rigore, in quel rocambolesco 3-2 dello Juventus Stadium deciso da un gol di Bonucci. Agli albori delle primissime sfide tra i due,. Nella gara di ritorno tra Roma e Parma, resta indelebileDel capitano e simbolo giallorosso, ricordiamo il. Poi, il passaggio di Buffon alla Juventus, "la rivale" per antonomasia di Totti, per una lunga serie di sfide ricche di polemiche. Celebre, tra queste,Dopo gli anni di Calciopoli e dei settimi posti, la Juventus torna a trionfare anche grazie al suo portiere,. Tanti ricordi, tanti duelli, tanti abbracci. Due leggende, che. Buffon contro Totti, una sfida oltre il calcio.