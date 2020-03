Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' la quarta sfida degli ottavi di finale: Di Natale contro Buffon. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti (). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo terzo duello e presenteremo il quarto.22% Vieri,78% Nesta.Vieri 1Nesta 4Stefano Agresti: VieriAlberto Cerruti: NestaGiancarlo Padovan: NestaAlberto Polverosi: NestaMario Sconcerti: NestaVieri 7Nesta 10Carlo Pallavicino: NestaGianluca Minchiotti: VieriFederico Zanon: NestaAndrea Distaso: VieriEmanuele Tramacere: VieriAlessandro Di Gioia: VieriAngelo Taglieri: NestaFederico Albrizio: NestaCristian Giudici: VieriAndrea Sereni: NestaLuca Fazzini: NestaPasquale Guarro: NestaDaniele Longo: NestaNicola Balice: NestaAlessandro Cosattni: NestaFabrizio Romano: VieriFrancesco Guerieri: Vieri​Anche stavolta è finita 3-0. Per l’“Italiano del Millennio” diconquistando tre giurie su tre. Rispetto ai duelli precedenti (Pirlo-Inzaghi e Maldini-De Rossi), i parziali sono meno schiaccianti. La giuria degli opinionisti ha dato 4 voti al difensore e 1 all’attaccante, quella della redazione 10 a 7, mentre quella dei lettori ha assegnato a Nesta il 78 per cento dei voti.è un giocatore che avviciniamo volentieri a Giancarlo Antognoni, non certo per caratteristiche di gioco (anche se tutt’e due avevano una tecnica pazzesca) ma perché le loro scelte di carriera li hanno allontanati dai grandi palcoscenici e dalle conseguenti vittorie.: altrove, in club più importanti, avrebbero vinto molto di più, ma non avrebbero rappresentato i loro popoli. La differenza fra i due è stabilita dalla Nazionale: il 10 viola è campione del mondo, mentreDal 2000 al 2016, quando ha smesso di giocare, ha segnato 225 gol fra Serie B (un anno con l’Empoli) e Serie A.. Confessiamo una passione particolare per questo giocatore, un attaccante fantastico e fantasista, uno di quelli che valevano il biglietto. IDei 16 scelti dalla redazione dicome migliori giocatori dei primi venti anni del 2000,(gli altri due sono Chiellini e Immobile) e di questi è il più anziano. Nel ventennio preso in esameed è per questo, oltre che per i record, che è tornato alla Juve. Gigi ha 42 anni, ma con quel fisico e con quella testa potrebbe andare avanti chissà per quanto. Non ha attraversato generazioni, ma epoche intere.