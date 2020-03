Comincia oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' la prima sfida degli ottavi di finale: Inzaghi contro Pirlo. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti (). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo primo duello e presenteremo il secondo.. Il nostro sondaggio che porterà alla nomina dell’Italiano del Millennio parte con un duello spettacolare.ha racchiuso nella sua storia il senso del gioco del calcio, nel modo più completo. Il suo calcio era visione, naturalezza, completezza, eleganza, classe. Probabilmente è stato il più grande regista del calcio italiano dal dopo guerra a oggi, un 10 davanti alla difesa, ma anche un 10 classico quando serviva l’assist.. Pippo ha segnato tantissimo, quasi 300 reti in carriera, ma soprattutto ha segnato gol che decidevano le grandi partite.. Inzaghi segnava dei gol che nemmeno lui immaginava, era l’istinto a guidarlo nella zolla dove sarebbe arrivato il pallone. Pirlo rifletteva, Inzaghi intuiva. Un giorno, durante una trasmissione radiofonica, a un suo vecchio compagno del Piacenza venne rivolta questa domanda: ci racconta com’erano gli uno-due con Inzaghi? Sorridendo, rispose: "Gli uno-due? Semmai erano uno-tre...". Un rimpallo, una palla sbucciata, uno stinco messo male, una deviazione impercettibile, un pallone che scappava via come fosse dentro un flipper, tutto serviva a Inzaghi per segnare. Qualcuno sostiene ancora che il primo gol nella finale di Champions di Atene contro il Liverpool sia stato casuale, il gol su punizione di Pirlo deviata da Pippo col petto o forse con l’òmero.