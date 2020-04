Lo ha battuto per un’inezia, un voto in più nella giuria degli opinionisti, un punto percentuale in più per i lettori del nostro sito. Non è una vittoria che...ripara al “Pallone d’Oro” del 2006, vinto da Fabio Cannavaro in qualità di capitano dell’Italia campione del mondo: in quell’anno Buffon era quanto meno al pari, come meriti e livelli di prestazione, di Cannavaro. Allora fu il ruolo, storicamente e scioccamente sottovalutato dalla critica e dalla gente, a metterlo in secondo piano. Stavolta il ruolo non ha inciso. Al contrario, ha pesato la longevità, Gigi non smette mai e per chi, cometanti di noi, lo ha visto debuttare da ragazzino,l’illusione che il tempo, quando rincorriamo un sogno, può essere fottuto.. Ha superato quindici straordinari concorrenti: Pirlo, Inzaghi, De Rossi, Maldini, Vieri, Nesta, Di Natale, Cannavaro, Chiellini, Gattuso, Immobile, Del Piero, Materazzi, Toni, e in finale Totti. Che avrebbe meritato il riconoscimento forse quanto Buffon per una serie di ragioni. Perché portava il 10 sulle spalle e pochi italiani l’hanno indossato onorandolo allo stesso modo, ci vengono a menteperché come pochi altri al mondo ha vestito solo la maglia della sua città; perché ha preferito vincere meno ma vivere in mezzo alla sua gente; perché tutte le volte che aveva la palla al piede poteva succedere di tutto, tranne quello che tutti immaginavano; perché, appunto, la sua immaginazione superava quella di tutti noi. Più di lui, chi scrive ha amato solo Roberto Baggio, ma quando pensiamo alle emozioni che i due hanno saputo trasmettere al popolo del calcio fatichiamo a separarli.E questa sua forza, oltre al fatto di giocare nella Juventus, lo ha portato ai livelli più alti in tutta Europa. A 42 anni Gigi sta entrando in una dimensione tutta sua, forse irraggiungibile. Sarebbe stato bello vederli giocare nella stessa squadra, ma Francesco alla Juve non sarebbe mai andato e Gigi alla Juve è legato a doppio filo.Può bastare.Buffon 51%Totti: 49%Buffon 3Totti 2Stefano Agresti: BuffonAlberto Cerruti: BuffonGiancarlo Padovan: BuffonAlberto Polverosi: TottiMario Sconcerti: TottiBuffon 6Totti 11Carlo Pallavicino: BuffonGianluca Minchiotti: BuffonFederico Zanon: TottiCristian Giudici: TottiAndrea Distaso: TottiEmanuele Tramacere: BuffonAlessandro Di Gioia TottiAngelo Taglieri: TottiFederico Albrizio TottiAndrea Sereni: TottiLuca Fazzini: TottiPasquale Guarro: BuffonDaniele Longo: TottiNicola Balice: BuffonAlessandro Cosattini: TottiFabrizio Romano: BuffonFrancesco Guerrieri: Totti