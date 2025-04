Italiano fa sognare Bologna: cancella Thiago Motta e il club prova a blindarlo per allontanarlo dal Milan

. «Era un nostro sogno portare 30.000 bolognesi a Roma per la finale, ci tenevamo ad arrivare in fondo e la dedica è per la gente di Bologna e per questo meraviglioso stadio», ha detto il tecnico dopo aver chiuso la pratica Empoli al "Dall’Ara". Già, perché se il rapporto col "Franchi" è sempre stato fatto di alti e bassi, pure con qualche tumulto,Poi, occhio alla finale ma c’è anche un mese di campionato tutto da vivere: con la rovesciata di Orsolini al 94’ contro l’Inter il Bologna è tornato quarto, ha Lazio e Juventus a un punto, la Roma a tre e la Fiorentina a quattro. Calendario non proprio comodo: Udinese fuori, scontro diretto con la Juventus in casa, poi trasferte sui campi di Milan - subito prima della finale - e Fiorentina prima della chiusura col Genoa in casa.