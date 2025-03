Fiorentina dimenticata, Italiano fa volare il Bologna con le ali: 21 goal su 42 dagli esterni

Getty Images

specie davanti al proprio pubblico dove ha già raggiunto 1. È ilche con i successi contro Milan e Cagliari ha rilanciato le proprie ambizioni europee, con un occhio anche alla Champions. E propriola sua ex squadra fino alla passata stagione.Dopo aver raccolto la complessa eredità di Thiago Motta in estate, Vincenzo Italiano ora sembra aver trovato il suo posto nel mondo calcistico: simbiosi totale con la piazza, una squadra che segue il suo calcio, lCon un dato che inizia a prendere dimensioni impressionanti: dei 42 gol segnati in questo campionato dai rossoblù, 21 arrivano dagli esterni d’attacco. Come se fosse un ode all’inno che risuona al Dall’Ara quando la squadra entra in campo:con le voci di Lucio Dalla, Gianni Morandi, Luca Carboni e Andrea Mingardi. Il conto è semplice: 9 gol per Riccardo Orsolini, con i due segnati al Cagliari, 6 per Dan Ndoye - record in carriera in una stagione - 3 per Benjamin Dominguez, uno a testa per Jesper Karlsson e Samuel Iling-Junior (poi partiti a gennaio, destinazione rispettivamente Lecce e Middlesbrough) e uno dei quattro segnati da Odgaard arrivati in posizione da esterni, proprio nell’1-0 alla Fiorentina che portò anche allo scontro Pradé-Italiano nel postpartita.

- Numeri che fanno sorridere pensando alle critiche che Italiano ha ricevuto con costanza nei suoi tre anni a Firenze, al di là dell’Appennino. In particolare quello di un gioco che, pur trovando gol con molti interpreti (61 reti nell’ultimo campionato), non esaltava le caratteristiche degli attaccanti, esterni compresi. S). Alcuni mesi dopo, la rivincita pare completa: Italiano sta facendo sognare Bologna, Sottil ha segnato un gol in questa serie A prima di essere ceduto a gennaio al Milan, Ikoné e Kouamé nemmeno quello e ora sono rispettivamente al Como e all’Empoli. Insomma, il nodo era la qualità degli esterni e non certo il gioco del tecnico che ora può alternare quattro ali di qualità (l’ultima è Cambiaghi, protagonista degli ultimi tre gol del Bologna con due assist e un rigore procurato) e spera di beffare proprio i viola nella corsa all’Europa.