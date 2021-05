Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla a la Gazzetta dello Sport dopo la salvezza ottenuta col club ligure: "Aspetto di parlare con la nuova proprietà, vorrei sentire cosa dicono, che progetti hanno. Tutti siamo ambiziosi. E comunque ho ancora un altro anno di contratto. È la stessa situazione di una stagione fa. La clausola da un milione? L’ha voluta la società, non penso sia una problema. Vale di più la A o la salvezza? La promozione non era programmata, la salvezza era insperata e vale il doppio perché conquistata in condizioni critiche con una squadra molto giovane".



PIRLO - "Andrea ha fatto bene ad accettare la sfida che gli ha proposto la Juventus. Cercherà di crescere, ama la Juve. Certe critiche mi sono sembrate un po' ingenerose".