ha parlato in collegamento dal Dall'Ara didopo il successo per 1-0 sulla, nella gara valida per la 16esima giornata di. Il tecnico degli emiliani ha risposto ai microfoni di DAZN alle accuse del direttore sportivo dei toscani,, sull'esultanza dopo la rete di Odgaard:"Intanto mi unisco alle condoglianze a Raffaele per la perdita della madre. Per replicare al mio ex direttore, nelle ultime partite vinte ho fatto sempre la stessa cosa. Rientro nello spogliatoio, i miei giocatori si godono gli applausi e i festeggiamenti. Io rientro sempre dentro il tunnel cercando di evitare qualsiasi cosa., se rivede le gare vecchie forse cambierà opinione in merito".Gara dal sapore particolare?"I miei 3 anni a Firenze sono indimenticabili, con dei ragazzi straordinari e una società straordinaria. Sono ancora sorpreso per quanto detto da Prade però non ne voglio parlare più. Noi abbiamo avuto quest'anno delle difficoltà iniziali, ora stiamo iniziando a crescere e qualche risultato lo stiamo ottenendo. Continuo a vedere un'identità forte e stiamo ottenendo buoni risultati. Ancora dobbiamo migliorare, siamo però contenti per stasera".Italiano conclude analizzando la gara vinta per 1-0:"Noi oggi affrontavamo una squadra con l'entusiasmo alle stelle. Dovevamo essere molto attenti, soprattutto tra le linee Gudmundsson, la palla alta su Kean. Avevamo attenzionato la fase difensiva. Abbiamo rischiato qualcosa ma nel secondo tempo siamo venuti fuori. Penso che per il secondo tempo sia stata una vittoria meritata. La Fiorentina merita di stare dove sta e averla battuta è un grande merito".