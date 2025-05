Italiano tra gestione e pressione: le probabili scelte del Bologna per la finale di Coppa Italia

Getty Images

Iltra gestione e pressione. La sconfitta di San Siro ha probabilmente cancellato le residue speranze di un piazzamento Champions, visti i due punti nelle ultime tre gare, e ha complicato la corsa all’Europa dei rossoblù, ora legata soprattutto alla finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma contro il Milan.(ma quest’anno i viola di finali non ne faranno), e nelle ultime settimane ha dovuto gestire con il bilancino l’infermeria e le condizioni di alcuni uomini-chiave.

Sostanzialmente, per stessa ammissione di Italiano,. Sabato si sono allenati in gruppo sia loro due sia il trio Odgaard-Ndoye-Holm, al rientro:. Tutti gli altri ci saranno, perché all’Olimpico si vuole il tutto per tutto: anche chi non sta bene dovrà stringere i denti per una finale che il Bologna ritrova dopo 51 anni.

Italiano ha intenzione di schierare, alle prese con dolori all’inguine: daranno tutto ciò che hanno, poi semmai toccherà ad altri.. Dietro un solo dubbio: oltre ae alla coppia centrale, chi giocherà a destra?, perché con tanti giocatori non al meglio anche la gestione dei cambi sarà un tema. Specie ora che c’è da cancellare l’harakiri di San Siro che ha messo più pressione al Bologna di quella che avrebbe avuto facendo risultato venerdì.