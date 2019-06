Non solo Sensi. L'Inter continua a muoversi sul mercato italiano, dopo aver chiuso per il centrocampista del Sassuolo, per il quale mancano solo pochi dettagli, Marotta vuole regalare a Conte nuovi rinforzi azzurri, giocatori che fanno parte del giro di Mancini funzionali al nuovo progetto. Il primo nome sulla lista è quello di Nicolò Barella, che ha già detto sì ai nerazzurri e per il quale c'è una trattativa in piedi con il Cagliari. Novità sono attese tra settimana prossima (se l'Under 21 non giocherà la semifinale) e la prima di luglio, dalle parti della nuova sede di Porta Nuova, a Milano, c'è un cauto ottimismo per la chiusura della trattativa.



FLORENZI - Non c'è ancora una trattativa, ma è vivo l'interesse dell'Inter anche per Alessandro Florenzi, capitano della Roma dopo l'addio di De Rossi. Secondo quanto scrive Tuttosport l'esterno è stato messo sul mercato dai giallorossi, pronti a valutare offerte a partire da 30 milioni di euro. L'Inter, che sta discutendo con l'Hertha Berlino di Lazaro, ci pensa e valuta i costi. Florenzi, in scadenza nel 2023, piace molto a Conte, che voleva già portarlo al Chelsea, non è da escludere un assalto nelle prossime settimane, soprattutto se dal mercato in uscita arriveranno buone notizie e, di conseguenza, soldi da poter reinvestire.