come punto di riferimento. Il ct della nazionale italiana femminile di pallavolo zittisce sul nascere le domande dei giornalisti sul"Non convoco chi sta in panchina nelle squadre di club. Un deterrente per le giovani che cambiano squadra per avere più soldi e un pullman bello, salvo poi non giocare".Anna Danesi è la nuova capitana dell'Italia al posto di Myriam Sylla.

Intanto il presidente della FederVolley, Giuseppe Manfredi mette pressione: "Non possiamo mancare le Olimpiadi, l'Italia ha l'obbligo di puntare alla medaglia d'oro".