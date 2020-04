Mark, ex difensore della, si racconta e torna a parlare del famoso contatto con, in una sfida contro l'decisiva per l'assegnazione dello scudetto 1997/1998. L'ex centrale lo ha fatto nel corso di una lunga intervista in diretta Instagram con Nicolò Schira.. Sopratutto l’anno all’Inter anche se l’ho marcato pure a Madrid quando era al Real.: quando lo vedevo in tv, tifavo per lui. Era fantastico vederlo giocare...."."Fra due giorni sono 22 anni da quel giorno. Non passa un giorno che qualcuno non me ne parli. I primi anni mi dava un po’ fastidio che ci si ricordasse di me solo per quell’episodio e non per 15 anni di carriera in Serie A incredibile in cui ho vinto tutto.. Fuori dal campo invece l’abbiamo archiviata".. L’Inter aveva fatto una grande stagione ed eravamo convinti che a Roma facessero festa. Invece loro non hanno vinto e noi ne abbiamo approfittato. Siamo stati bravi a non mollare quell’anno restando sempre attaccati a loro.L’Hombre Vertical era un grande allenatore e sopratutto un uomo vero, tutto di un pezzo. Abbiamo lavorato insieme in Spagna e ho potuto apprezzarne l’uomo oltre che il professionista."Ha idee di calcio pazzesche, mentalità vincente. Non voleva perdere neanche un allenamento. Una ferocia e determinazione incredibile. Riesce a tirare fuori il meglio da ogni calciatore a sua disposizione, non molla di un centimetro e riesce a trasmetterti il suo credo e le sue convinzioni. Ci è riuscito anche in Nazionale dove hai pochissimo tempo rispetto al club, questo la dice lunga sul valore di Conte. Tutto quello che ha vinto se l’è conquistato con il lavoro. Antonio era il nostro capitano e già in campo ci dava indicazioni. Lui e Zidane sono i migliori allenatori in circolazione, anche se diversi: Antonio più integralista tatticamente mentre Zizou meno legato agli schemi".“Scelgo il 4-2-3–1 come modulo. Buffon in porta, in difesa Thuram, Cannavaro, Montero e Maldini. In mezzo al campo Conte e Davids. Messi-Nedved-Cristiano a sostegno di Ronaldo il Fenomeno. Con una squadra così impossibile non vincere tutte le partite”.