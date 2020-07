Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, dove ha giocato con Conte, parla a Sky Sport, dicendo la sua sull'allenatore dell'Inter: "Antonio non si accontenta mai, stare dietro la Juve gli fa male. Sono sicuro che avesse programmato un altro tipo di risultato quest'anno, penso credesse di essere più vicino alla Juve. E' arrabbiato anche con se stesso perché non è andata così".